Диетологи назвали фрукты, которые помогают бороться с жиром на животе

Фото: Unsplash

Американские диетологи перечислили фрукты, которые помогают в борьбе с жировыми отложениями на животе.

Эксперт по питанию Дана Эллис Ханнес отметила, что фрукты способствуют снижению веса, так как содержат мало калорий, однако дают сытость из-за воды, которая в них содержится. Также фрукты снижают воспалительные процессы, которые провоцируют отложение жира.

Так, диетологи порекомендовали есть грейпфрут, яблоки, арбуз и авокадо. Яблоки оказывают благотворное влияние на микрофлору кишечника и снижают воспаление. Грейпфруты помогают в борьбе с лишним весом за счет содержащихся в них антиоксидантов, добавила врач Бриттани Любек. Половина грейпфрута перед ужином поможет в борьбе с лишними килограммами в том случае, если есть фрукт регулярно, утверждается в исследовании журнала Journal of Medicinal Food.

Любек также порекомендовала добавить в рацион авокадо. Этот фрукт содержит большое количество клетчатки и мононасыщенных жиров, благодаря чему улучшает функции кишечника и способствует похудению, пишет Eat This, Not That!

