Оплата по российским картам перестанет проходить в App Store 10 марта

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С четверга, 10 марта, в App Store перестанет проходить оплата по российским картам. Об этом сообщили в пресс-службе Альфа-Банка.

Чтобы избежать трудностей с оплатой пользователи с российскими картами смогут заранее положить деньги на Apple ID. Для этого необходимо открыть иконку App Store, перейти в раздел «Учетная запись» и выбрать опцию «Пополнить счет Apple ID».

Кроме того, пополнить баланс Apple ID можно по номеру телефона. Для этого нужно открыть настройки телефона, выбрать раздел со своим именем, нажать на функции «Оплата и доставка» и «Добавить способ оплаты». В конце алгоритма необходимо перейти в «мобильный телефон», подытожили в Альфа-Банке.

Накануне стало известно, что международная платежная система Visa на один день продлила срок работы российских карт за границей. Ими можно будет оплатить покупки до 11 марта. При этом на территории России карты продолжат работать в штатном режиме.

24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.