Visa до 11 марта продлила срок работы российских карт за рубежом

KOZ_0446.JPG / Фото: Kozhokhin Alexander

Международная платежная система Visa на один день продлила срок работы российских карт за границей. Ими можно будет оплатить покупки до 11 марта.

При этом на территории России карты продолжат работать в штатном режиме

До этого Visa и Mastercard сообщили, что приостановят деятельность в России. Все транзакции, инициированные с помощью выпущенных в России карт Visa, больше не будут работать за пределами страны.

В связи с этим эксперты напомнили, как можно получить карту «Мир». Ряд российских банков были отключены от международной платежной системы SWIFT, на этом фоне все больше россиян начинают использовать карты внутринациональной платежной системы «Мир».

24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.