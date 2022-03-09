Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения народную артистку РСФСР Ларису Голубкину. Об этом в среду, 9 мата, сообщили на официальном сайте мэра города.

— Актриса огромного таланта и обаяния, Вы вносите большой вклад в развитие отечественной культуры. Созданные Вами женские образы в театре и кино пришлись по душе миллионам зрителей. Песни и романсы в Вашем проникновенном исполнении обогащают золотую коллекцию вокального искусства, — уточняется в поздравительной телеграмме.

Лариса Голубкина родилась в Москве 9 марта 1940 года. В 1955 году поступила в Московское музыкально-педагогическое училище и окончила его через четыре года.

В киноиндустрии она дебютировала в 1962 году в комедии Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». Более того, артистка выступала на эстраде: представление «Бенефис Ларисы Голубкиной» было удостоено «Хрустальной антенны», а проект «Поют звезды театра и кино» обрел популярность и за рубежом.

Голубкина награждалась орденами «Знак Почета» и Дружбы, передает официальный сайт мэра Москвы.