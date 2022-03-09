Певица Монеточка призналась, что страдала булимией

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Певица Елизавета Гырдымова, более известная как Монеточка, рассказала, как в подростковом возрасте страдала от булимии. Справившись с расстройством пищевого поведения, артистка убеждена, что самооценка не должна зависеть от веса и призвала любить себя не за внешность.

По словам Монеточки, ее борьба с лишним весом началась после того, как кто-то из знакомых ее родителей однажды назвал ее жирной. После этого девушка поставила себе цель похудеть во что бы то ни стало. Она практически отказалась от еды, а если и употребляла пищу, что следом избавлялась от нее способом, который используют модели. Она даже покупала в аптеке психотропные лекарства, из-за чего у нее случались скачки настроения.

Певица призналась, что ее родители не догадывались, что с ней происходит, так как она тщательно скрывала свои методы похудения.

— Спальня родителей находилась рядом с туалетом, поэтому никаким способом опорожняться я не могла, это было слышно. Я придумывала схемы, где я терплю, где я ухожу, считала по часам, сколько прошло после приема пищи. Но это не всегда удавалось, были моменты, когда ты в своей комнате берешь какую-то кастрюльку, проделываешь свои дела. Потом ты берешь это, выливаешь, ополаскиваешь… И это и есть твоя жизнь теперь, — разоткровенничалась артистка в интервью Ксении Дуглас.

Монеточка отметила, что решила рассказать об этом, чтобы предупредить других девушек от подобных мер. Она посоветовала научиться принимать себя такой, какая есть.

— Секрет любви к себе — как ты любишь другого человека. Я ему готовлю, обнимаю, целую. Выдели вещи, как ты выражаешь любовь к другому и делай это для себя, — посоветовала подрастающему поколению артистка.

В начале этого года Монеточка посетовала, что журналисты обнародовали точный адрес ее проживания, из-за чего она вынуждена будет продать квартиру.