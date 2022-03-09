В Москве с 1 января соцвыплаты и пособия семьям с детьми проиндексированы еще на 4,8 процента

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Социальные выплаты и пособия семьям с детьми проиндексировали еще на 4,8 процента в столице. Об этом сообщили в пресс-службе мэра Москвы в среду, 9 марта.

Уточняется, что с 1 января 2021 года указанные выплаты проиндексировали на 3,7 процента. Так, в прошлом году более 117 тысяч семей получили денежную компенсацию или подарок «Наше сокровище» в связи с рождением ребенка. При этом число многодетных семей в городе выросло в 2,7 раза за последние десять лет. В настоящий момент их столице насчитывается почти 190 тысяч.

Также город оказывает адресную помощь малообеспеченным семьям в виде покупки продуктов питания, детских товаров, техники и других предметов. Только в 2021 году на приобретение товаров для детей было выделено 92,7 тысячи электронных социальных сертификатов.

Помимо этого, за последнее время доля детей-сирот, проживающих в социальных учреждениях, снизилась в 3,4 раза. Однако количество приемных родителей выросло в 1,5 раза, пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на сообщение пресс-службы Сергей Собянина.

9 марта мэр столицы Сергей Собянин выделил 1,8 миллиарда рублей на льготный проезд в транспорте для родителей многодетных семей. Направленные денежные средства компенсируют оплату проезда второго родителя, а также детей из многодетных семей в возрасте от 16 до 18 лет