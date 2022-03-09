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Собянин выделил почти два миллиарда рублей на льготный проезд многодетным семьям

Виктория Сикерина

Город
Собянин выделил почти два миллиарда рублей на льготный проезд многодетным семьям
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин выделил 1,8 миллиарда рублей на льготный проезд в транспорте для родителей в многодетных семьях. Соответствующее постановление глава города подписал в среду, 9 марта.

Направленные денежные средства компенсируют оплату проезда второго родителя, а также детей из многодетных семей в возрасте от 16 до 18 лет, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

С 19 января в столице разрешен бесплатный проезд в общественном транспорте для второго родителя в многодетных семьях. В том числе и в пригородных электричках. Такой указ подписал Сергей Собянин.

Воспользоваться льготой можно с помощью социальной карты москвича, которую оформят в любом МФЦ. Тем, кто получает такую карту впервые, необходимо подать онлайн-заявление о получении льготного статуса многодетной семьи города Москвы на портале mos.ru.

Более 1,3 миллиона карт москвича выпустили в столице за 2021 год. Такие карты выдают пенсионерам, ветеранам, студентам, школьникам, многодетным семьям, молодым мамам и другим категориям граждан. Льготой можно воспользоваться при оплате проезда в столичном транспорте или услуг ЖКХ, а также во время записи к специалисту в инфоматах поликлиник и больниц.

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