Собянин: Программа «Московское долголетие» стала неотъемлемой частью жизни многих москвичей

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение по развитию системы социальной защиты москвичей на 2022 год и отметил эффективность системы социальной помощи пожилым гражданам города. Об этом в среду, 9 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

— Президиум правительства Москвы рассмотрел вопрос о реализации госпрограммы Москвы «Социальная поддержка жителей города Москвы» в 2021 году и задачах на 2022 год. По итогам заседания мэр Москвы Сергей Собянин утвердил задачи развития системы социальной защиты на 2022 год с учетом складывающейся ситуации, — говорится в сообщении.

Утвержденные задачи включают в себя выполнение действующих соцобязательств перед москвичами, развитие сети центров «Московского долголетия», создание системы социальной адаптации и улучшение качества жизни граждан с ментальными нарушениями, а также расширение доступности и повышение качества электронных соцуслуг.

Более того, Собянин отметил развитие городских программ помощи в аспекте активной жизни пожилых граждан и системы социальной помощи старшим в целом. По словам мэра столицы, программа «Московское долголетие» за четыре года ее работы стала неотъемлемой частью жизни людей преклонного возраста: занятия посетили более 400 тысяч человек, а гостями специализированных центров стали около 300 тысяч москвичей, передает официальный сайт мэра города.

До этого стало известно, что Сергей Собянин выделил 1,8 миллиарда рублей на льготный проезд в транспорте для родителей в многодетных семьях.