Гинеколог Ковалева рассказала, как защититься от ВПЧ

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Вирус папилломы человека (ВПЧ) — это группа вирусов, передающихся преимущественно половым путем. Действенными способами защиты от этой инфекции являются вакцинация или барьерная контрацепция. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач — акушер-гинеколог детской клиники «РЖД-Медицина» Надежда Ковалева.

— Одним из видов защиты от ВПЧ-инфекции является вакцинация против самых онкопатогенных видов ВПЧ. Другим методом защиты от ВПЧ-инфекции является барьерная контрацепция (презерватив), — объяснила специалист.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), наиболее предпочтительный возраст вакцинации у девочек для достижения максимальной эффективности — с 9 до 14 лет (включительно), то есть, отметила врач, до начала половой жизни.

По словам Ковалевой, ВПЧ может протекать бессимптомно. При этом у некоторых людей вирус папилломы человека может сохраняться в организме на протяжении многих лет и приводить к злокачественным изменениям клеток. Поэтому стоит внимательнее относиться к этой группе инфекций и периодически сдавать анализы, в случае если человек ведет регулярную половую жизнь.

Ковалева отметила, что ВПЧ передается тремя способами: половым путем во время сексуального контакта, контактно-половым путем при соприкосновении с инфицированными ВПЧ участками кожи и слизистой, а также возможна передача вируса от матери к ребенку во время родов.

В столице за 2021 год сделали прививку против вируса папилломы человека (ВПЧ) почти 50 тысяч девочек от 12 до 13 лет. Процедуру проводят в рамках регионального календаря прививок. Как рассказали в Департаменте здравоохранения города Москвы, курс вакцинации против ВПЧ состоит из двух прививок с интервалом в шесть месяцев. Девочки получают вакцину, которая защищает сразу от четырех типов ВПЧ: 6-го, 11-го, 16-го и 18-го. При заражении ими вызывается рак или развиваются кондиломы, что зависит от типа вируса.