Блиновская рассказала, что подтолкнуло ее на создание марафонов желаний

Фото: instagram/elena_blinovskaya

Скандально известная блогерша и коуч Елена Блиновская рассказала, что подтолкнуло ее на создание собственного проекта «Марафон желаний».

По ее словам, больше десяти лет она безуспешно работала над созданием карты желаний, однако в какой-то момент поняла, что неправильно ставила цели. Подробно изучив тему, Блиновская «прокачала» свои навыки и организовала тренинги для друзей, после чего представила проект общественности.

Коуч призналась, что до создания марафонов пребывала в угнетенном состоянии. Будучи матерью троих детей, она сидела дома и с трудом представляла, чем ей нужно заниматься. Кроме того, она была недовольна своей внешностью из-за лишнего веса.

Отправной точкой для Блиновской стала брошенная мужем фраза, которая глубоко ее задела.

— А тут еще муж сказал фразу, которая пришибла меня окончательно. Несмотря на то, что он всю жизнь относится ко мне бережно и это было сказано с любовью, но все же звучало так: «Сейчас ты сильно отличаешься от той, которую я полюбил когда-то», — цитирует блогершу «СтарХит».

До этого актриса Аглая Тарасова рассказала, что пожалела о съемках в ленте «Марафон желаний», когда узнала, что она снята по мотивам истории скандально известной блогерши и коуча Елены Блиновской.