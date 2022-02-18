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«Началась истерика»: Тарасова заявила, что жалеет о съемках в фильме про Блиновскую

Юлия Курганова

Общество
«Началась истерика»: Тарасова заявила, что жалеет о съемках в фильме про Блиновскую
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Актриса Аглая Тарасова рассказала, что пожалела о съемках в ленте «Марафон желаний», когда узнала, что она снята по мотивам истории скандально известной Елены Блиновской, которая прославилась своими «марафонами желаний».

— Я понятия не имела, кто такая Блиновская. Позвонила подруга Даша Чаруша, у которой уже был написанный сценарий, пригласила меня на пробы — я их прошла. И мы сняли картину. Про Елену мне ничего не говорили,— призналась артистка в программе «Кино в деталях».

Тарасова рассказала, что узнала об этом, когда незадолго до выхода картины увидела в соцсети Блиновской пост о ней. Блогер написала в Instagram: «Наконец-то моя мечта сбылась, про меня сняли фильм».

— У меня началась истерика, я стала звонить Даше, продюсерам, спрашивала, почему меня не предупредили. Они сказали, что Елена только была в числе продюсеров, дала какое-то количество денег и снялась в маленьком эпизоде. Я же снялась просто с какой-то женщиной и ее детьми. Поняла все спустя какое-то время. Я не могу ничего поменять, но если бы знала, что это кино как-то связано с Блиновской, то не снималась бы там, — заявила актриса.

В фильме рассказывает про девушку Марину, которую бросает возлюбленный, потому что не хочет на ней жениться. Подруга приглашает ее на тренинг «Марафон желаний», где коуч Елена Блиновская учит строить желания и «посылать их во Вселенную», чтобы та помогла исполнить мечту.

Такие же тренинги Блиновская проводит и в жизни, помогая клиентам «исполнять мечты». Тарасова призналась, что не одобряет род деятельности Блиновской и считает ее «инфоцыганкой».

Блиновская прокомментировала блокировку покупателей ее платных сторис в Instagram. Сам способ заработка личный тренер придумала недавно. Блогер выкладывает для ограниченного круга лиц информацию о личной жизни и о путях заработка. Эксклюзивы стоят десять тысяч рублей в неделю. Многие покупатели остались недовольны сомнительным вложением и попросили вернуть деньги. В ответ Блиновская начала блокировать пользователей социальной сети.

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