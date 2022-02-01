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Блиновская прокомментировала блокировку покупателей ее платных сторис в Instagram

Георгий Соланович

Общество
Блиновская прокомментировала блокировку покупателей ее платных сторис в Instagram
Фото: instagram/elena_blinovskaya

Личный тренер и блогер Елена Блиновская прокомментировала блокировку покупателей ее платных сторис в Instagram.

Сам способ заработка личный тренер придумала недавно. Блогер выкладывает для ограниченного круга лиц информацию о личной жизни и о путях заработка. Эксклюзивы стоят десять тысяч рублей в неделю. Многие покупатели остались недовольны сомнительным вложением и попросили вернуть деньги. В ответ Блиновская начала блокировать пользователей социальной сети.

Свои действия блогер объяснила очень просто: блокирует она только тех, кто ее не ценит.

— Кого еще послать подальше?! Пока еще с возвратом. Не даю людям юзать себя за 10 тысяч рублей! Да, я заблочила несколько человек в платных сторис, кого-то без возврата, но с предупреждением, что не верну. Из платных сторис можно попасть прямиком в бан! — написала Блиновская в Instagram.

Ранее сообщалось, что личный тренер начала блокировать людей, которые купили у нее платные сторис в Instagram и остались недовольны тем, что приобрели.

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