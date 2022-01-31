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«Дно пробито»: Блиновская заблокировала покупателей ее приватных публикаций

Георгий Соланович

Общество
«Дно пробито»: Блиновская заблокировала покупателей ее приватных публикаций
Фото: instagram/elena_blinovskaya

Личный тренер и блогер Елена Блиновская начала блокировать людей, которые купили у нее платные сторис в Instagram и остались недовольны тем, что приобрели.

Такой способ заработка личный тренер придумала недавно. Блогер выкладывает для ограниченного круга лиц информацию о своей личной жизни и о путях заработка. Эксклюзивы стоят десять тысяч рублей в неделю. Многие покупатели остались недовольны сомнительным вложением и попросили вернуть деньги. Взамен на это Блиновская начала просто блокировать пользователей социальной сети.

«Дно пробито! Это же надо покупать у нее сторис за 10 тысяч! Вы в своем уме вообще?», «Сами виноваты, нечего платить такие деньги за сторис», «Надеюсь на порядочность Блиновской и жду возврата денег. Так будет честно! Блокируйте, пожалуйста, бесплатно и навсегда!», — негодуют фанаты личного тренера.

«Дно пробито»: Блиновская заблокировала покупателей ее приватных публикаций Фото: Instagram

Несмотря на мнение большинства, некоторые люди, наоборот, уверяют в пользе платных сторис от Блиновской. Сама блогер уверяет, что деньги недовольным возвращает.

В январе журналист и блогер Ксения Собчак вступилась за бизнес-тренера Елену Блиновскую после последовавших в адрес коуча обвинений в торговле воздухом.

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