Эксперт рассказал, за счет чего Россия может обеспечить себя продуктами

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В течение последних нескольких лет Россия уверено обеспечивает себя базовыми продуктами самостоятельно. Также некоторые иностранные продукты успешно были заменены отечественными. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике Денис Кравченко в среду, 9 марта.

По его словам, подобных результатов удалось достичь благодаря работе по замещению импорта, которая ведется в течение последних восьми лет. Кроме того, после наложенных на РФ в 2014 году санкций большие инвестиции вложили в российские сельскохозяйственные мощности.

— Значительно растет собственное производство мяса птицы и свинины, достигнута самообеспеченность молочной продукцией (в том числе сырами), практически самообеспечены мы и в овощной отрасли (помидоры и огурцы), — подчеркнул Кравченко.

Он также отметил, что в одной только Москве в 2021 году пищевых продуктов выпустили на 8,2 процента больше, чем в 2020-м. А в 2020-м — на 41 процент больше, чем в 2019-м. Таким образом, утверждает он, можно смело говорить об ощутимом росте производства продуктов в России.

Кравченко отметил, что не следует волноваться о возможном исчезновении с российских прилавков зарубежного алкоголя.

— Скорее, нужно говорить о том, что ассортимент расширится благодаря российским продуктам, а отечественные производители алкогольной продукции готовы к конкуренции с зарубежными, — заявил он.

Кроме того, вырос объем торговли с азиатским рынком. Поэтому, по мнению Кравченко, следует просто переориентировать торговые потоки с запада на восток, передает портал «Эксперт».

3 марта «ВМ» узнала, как давление Запада на Россию окажет влияние на ситуацию в сетевых магазинах. По данным СМИ, ряд производителей уже уведомили ретейлеров об изменениях в поставках.

Из-за введенных Западом санкций поставки некоторых продуктов из других стран в Россию могут прекратиться. «Вечерняя Москва» пообщалась с представителями разных отраслей, чтобы выяснить, какие продукты могут исчезнуть после введения ограничений, а недостаток каких товаров Россия сможет компенсировать.