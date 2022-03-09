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Политолог объяснил, почему у Украины мало шансов вступить в ЕС

Руслан Давлетшин

Иван Юминов

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Политолог объяснил, почему у Украины мало шансов вступить в ЕС
Фото: president.gov.ua

Украина вряд ли сможет в ближайшее время и в текущих условиях вступить в ЕС. Об этом «ВМ» заявил политолог, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

— Быстро принять нельзя, потому что есть процедура и посредством одной Еврокомиссии и Европарламента не разберешься. Поскольку это организация международная, то там надо собрать совет глав государств и правительств, а в нем еще и нет единства, — сказал специалист.

Основные трудности, по его мнению, заключаются в позиции Венгрии. Она ненавидит Украину, ведь в последней живут 200 тысяч венгров, которые подвергаются давлению, объяснил политолог.

При этом Журавлев допустил, что Украину могут принять в ЕС на основании решений Еврокомиссии и Европарламента, но тогда это будет неполноценным вступлением. По правилам ЕС, напомнил он, необходимо дотировать вступившую в страну до среднеевропейского уровня жизни, поэтому Киев нужен Брюсселю, как «зайцу пятая нога».

Если рассуждать по логике «назло маме отморожу уши», ЕС может и попытаться принять Украину в свой состав, но технически эту процедуру осуществить трудно, признал эксперт. Вступление предполагает наличие единой границы, а Украина свою границу не контролирует — от слова «совсем», заключил Журавлев.

7 марта Bloomberg сообщило, что несколько стран ЕС, включая Нидерланды и Германию, выступили против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в альянс. Данные государства, по информации агентства, намерены сделать акцент на оказании практической помощи Украине и прекращении боевых действий.

Процесс вступления Киева в ЕС, как уточняется, грозит занять не менее десяти лет. Прежде чем принимать политическое решение, эти страны выступили за то, чтобы Еврокомиссия обозначила свою позицию относительно готовности Украины к запуску процесса.

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