Экономист объяснил, как может пройти национализация в России

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«Единая Россия» предложила национализировать производства иностранных компаний, которые объявили об уходе с российского рынка на фоне специальной военной операции на Украине.

Игорь Строганов, доцент Кафедры предпринимательства и логистики Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, кандидат экономических наук в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, что означает «национализация» и как это может работать.

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НОВОСТИ+. 9 марта

— Процедура национализации не очень прописана. Картинки из фильмов, где комиссар стреляет в потолок и говорит: «Это все наше!» — всего лишь фильмы. У нас должна быть четко отлаженная процедура, — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что компании, которые временно приостановили работы, не ликвидировали свое российское юридическое лицо и никто из них не уволил своих сотрудников, так как за этим может последовать ряд обязательств.

— Впечатление, что эти компании заморозились для «наших и ваших». Мы не работаем, но и не уходим. «Макдональдс» по факту — это российская компания, это франшиза. Все продукты делают в России, но отчисления идут за рубеж. Все товары «Макдональдса» можно продавать под другим именем, и все. Мы как Китай в 80-90-е годы. Если мы выработаем свои технологии и начнем их эффективно продавать, то все их будут покупать через 10 лет, — сказал Строганов.

Компания «Макдональдс» закрывает все свои рестораны на территории РФ. В точках сети работают более 60 тысяч человек. Все они уйдут в отпуск с сохранением заработной платы.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер поддержки экономики, включая один из механизмов национализации имущества иностранных организаций.