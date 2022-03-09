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ЕР: Правительственная комиссия одобрила механизм национализации

Евгений Белоусов

Политика
ЕР: Правительственная комиссия одобрила механизм национализации
Фото: Пресс-служба Госдумы

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер поддержки экономики, включая один из механизмов национализации имущества иностранных организаций. Об этом в среду, 9 марта, сообщили в пресс-службе «Единой России».

В ведомстве уточнили, что законопроект позволяет вводить внешнее управление по суду в организациях, более 25 процентов которых владеют иностранные лица недружественных государств, при прекращении их деятельности.

Собственник в течение пяти дней может отказаться от внешнего управления в случае возобновления деятельности или продажи доли при условии сохранения бизнеса и работников.

Если же он не согласится на такие условия, то суд на три месяца назначает временную администрацию. После этого старая организация будет ликвидирована, а акции уже новой выставят на торги.

— Покупатель новой организации обязуется сохранить не менее 2/3 трудового коллектива и не менее года продолжать деятельность старой организации, — говорится в сообщении.

Также 9 марта появилась информация о том, что компания PepsiCo заявила о прекращении рекламной деятельности и продажи напитков на территории России. Недавно СМИ сообщали, что компания PepsiCo занимается рассмотрением различных вариантов ведения дел в России.

В этот же день премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что власти разработали план действий, который поможет стабилизировать экономику в условиях санкций. По его словам, правительство предлагает освободить россиян, которые имеют банковские вклады на сумму более миллиона рублей, от НДФЛ с процентов по ним за текущий и прошлый годы.

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