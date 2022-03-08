СМИ: PepsiCo не хочет покидать российский рынок

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Компания PepsiCo занимается рассмотрением различных вариантов ведения дел в России. Это связано с тем, что компания не хочет покидать российский рынок. Об этом во вторник, 8 марта, сообщила газета Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

Свое нежелание уходить из России компания объяснила тем, что в стране находятся тысячи россиян, которые полагаются на товары PepsiCo. Также среди товаров — молоко и детские смеси.

— PepsiCo изучает варианты ведения дел в России, в том числе списание ценности подразделения, — следует из сообщения издания.

Отмечается, что PepsiCo Inc. владеет брендами Pepsi, 7up, Mirinda, Diet Pepsi, Tropicana, Lay's, Cheetos, Doritos и рядом других.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

3 марта «ВМ» узнала, как давление Запада на Россию окажет влияние на ситуацию в сетевых магазинах. По данным СМИ, ряд производителей уже уведомили ретейлеров об изменениях в поставках.

Недавно стало известно, что компания McDonald's временно закроет все 850 ресторанов в России из-за ситуации на Украине. При этом сеть продолжит платить зарплату своим 62 тысячам сотрудникам в стране.