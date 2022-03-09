Правительство России разработало план действий для стабилизации экономики

Фото: Правительство РФ

Российские власти разработали план действий, который поможет стабилизировать экономику РФ в условиях санкций. Об этом в среду, 9 марта, рассказал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

По его словам, правительство предлагает освободить россиян, которые имеют банковские вклады на сумму более миллиона рублей, от НДФЛ с процентов по ним за текущий и прошлый годы.

Кроме того, предлагается повысить уровень налога на роскошь с трех до десяти миллионов рублей для тех, кто имеет автомобили.

До этого глава департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел РФ Дмитрий Биричевский заявил, что реакция России на западные санкции будет оперативной и чувствительной. Ответные меры готовятся по всем направлениям.

Введение санкций происходит на фоне последних действий России на международной арене. 21 февраля президент РФ Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.