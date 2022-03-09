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В МИД заявили, что реакция РФ на санкции будет оперативной и чувствительной

Полина Долганова

В мире
В МИД заявили, что реакция РФ на санкции будет оперативной и чувствительной
Фото: МИД РФ

Реакция России на западные санкции будет оперативной и чувствительной. Ответные меры готовятся по всем направлениям. Об этом заявил глава департамента экономсотрудничества министерства иностранных дел РФ Дмитрий Биричевский.

По его словам, проработка контрсанкций имеет непубличный характер.

— Ни у кого не должно оставаться сомнений, что реакция России будет оперативной, продуманной и чувствительной для адресатов, — заявил представитель МИД.

Он подытожил, что Москва также будет вырабатывать адресные ответные санкции в сферах торговли и финансов, передает РИА Новости.

Введение санкций происходит на фоне последних действий России на международной арене. 21 февраля президент РФ Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

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