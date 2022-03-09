Компания PepsiCo: Прекращена продажа и реклама напитков в России

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Компания PepsiCo заявила о прекращении рекламной деятельности и продажи напитков на территории России. Об этом во вторник, 8 марта, стало известно из заявления, опубликованного на сайте компании.

— Мы объявляем о прекращении продажи Pepsi-Cola и наших мировых брендов напитков в России, включая 7Up и Mirinda. Мы также приостановим капиталовложение и всю рекламную деятельность, — следует из текста, передает РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

3 марта «ВМ» узнала, как давление Запада на Россию окажет влияние на ситуацию в сетевых магазинах. По данным СМИ, ряд производителей уже уведомили ретейлеров об изменениях в поставках.

Недавно стало известно, что компания McDonald's временно закроет все 850 ресторанов в России из-за ситуации на Украине. При этом сеть продолжит платить зарплату своим 62 тысячам сотрудникам в стране.

Недавно СМИ сообщали, что компания PepsiCo занимается рассмотрением различных вариантов ведения дел в России. Это связано с тем, что компания не хочет покидать российский рынок. Свое нежелание уходить из России компания объяснила тем, что в стране находятся тысячи россиян, которые полагаются на товары PepsiCo.