Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Компания PepsiCo: Прекращена продажа и реклама напитков в России

Виктория Храменкова

Экономика
Компания PepsiCo: Прекращена продажа и реклама напитков в России
Фото: АГН Москва

Компания PepsiCo заявила о прекращении рекламной деятельности и продажи напитков на территории России. Об этом во вторник, 8 марта, стало известно из заявления, опубликованного на сайте компании.

— Мы объявляем о прекращении продажи Pepsi-Cola и наших мировых брендов напитков в России, включая 7Up и Mirinda. Мы также приостановим капиталовложение и всю рекламную деятельность, — следует из текста, передает РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

3 марта «ВМ» узнала, как давление Запада на Россию окажет влияние на ситуацию в сетевых магазинах. По данным СМИ, ряд производителей уже уведомили ретейлеров об изменениях в поставках.

Недавно стало известно, что компания McDonald's временно закроет все 850 ресторанов в России из-за ситуации на Украине. При этом сеть продолжит платить зарплату своим 62 тысячам сотрудникам в стране.

Недавно СМИ сообщали, что компания PepsiCo занимается рассмотрением различных вариантов ведения дел в России. Это связано с тем, что компания не хочет покидать российский рынок. Свое нежелание уходить из России компания объяснила тем, что в стране находятся тысячи россиян, которые полагаются на товары PepsiCo.

Читайте также:
Работа Санкции Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Встань и пойди

Алексей Кондаранцев
Алексей Кондаранцев

Московский спорт своих не бросает

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Спортивные состязания станут еще интереснее

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Необходимо выйти на собственную орбиту

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто верить, любить, ждать

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Большинство санкций Запад вынужденно отменит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наш ответ санкциям

Все мнения
О проекте