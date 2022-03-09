Стать автором сценария Кремлевской Елки может каждый

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Московская Федерация профсоюзов приглашает всех желающих принять участие в конкурсе на лучший сценарий спектакля для Кремлевской Елки.

В этом году организаторы упростили требования к участникам. Подать заявку могут, в том числе студенты.

— Новогодняя история должна содержать не более восьми сцен, связанных между собой сказочной интригой, и завершаться ярким, добрым, позитивным финалом, — рассказали в оргкомитете конкурса о требованиях к сценарию, в котором также необходимо отразить историю Москвы.

Принимаются только оригинальные работы, то есть те, которые раньше нигде не публиковались и не использовались на других мероприятиях.

— Этой зимой в дни новогодних каникул спектакль транслировали по телевидению, а полноценного праздника со зрителями не проводили. На этот раз надеемся, что мероприятие пройдет в очном формате, — добавили в оргкомитете.

Сценарии принимаются до 8 апреля включительно. Заявку можно прислать на электронную почту mol-3@mtuf.ru или по адресу: 121099, г. Москва, Протопоповский переулок, дом 25, стр.1. Московская Федерация профсоюзов, с пометкой «Конкурс проектов новогоднего представления — 2022/2023 гг.».

Победителя выберут до 26 апреля.