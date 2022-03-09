Москвич обокрал две кредитные организации почти на 3,5 миллиона рублей

Фото: Pixabay

Житель столицы осужден за хищение мошенническим путем 3,4 миллиона рублей у представителей двух кредитных организаций. Об этом в среду, 9 марта, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По словам представителя ведомства, 59-летний москвич Дмитрий Доник был знаком с сотрудниками двух коммерческих банков и воспользовался этими связями для получения денег. Предлог он использовал простой — крупные суммы были необходимы, чтобы не допустить возбуждения уголовных дел в отношении этих же кредитных учреждений.

Таких эпизодов было два — в 2012 и 2018 годах.

— Однако возможности повлиять на решения он не имел, полученными деньгами распорядился по своему усмотрению, — подчеркнула представитель ведомства.

Кроме того, в ходе проведенного в его доме обыска были обнаружены пистолет и патроны без разрешения на хранение.

Мужчина был осужден по статьям 159 и 222 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размерах» и «Незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов» — прим. «ВМ»).

— Суд приговорил Доника к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Судом также удовлетворены гражданские иски потерпевших на общую сумму 3,4 миллиона рублей, — заключила Нефедова.

5 марта полицейские задержали телефонных мошенников, обокравших пенсионерку на три миллиона рублей