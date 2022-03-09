На реконструкцию привокзальной площади в Электростали выделят более 75 миллионов рублей

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В подмосковной Электростали планируют благоустроить привокзальную площадь. Работы по благоустройству запланированы на этот год.

— Эта территория является одним из общественных пространств, которые формируют исторический центр города. Сейчас там нет элементов благоустройства, площадь нуждается в реконструкции, — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

На проведение работ по благоустройству планируют выделить более 75 миллионов рублей. На площади планируют замостить пешеходные зоны тротуарной плиткой и заменят покрытие на проезжей части. Также планируется создание зеленой зоны для отдыха со скамейками и урнами.

Кроме того, планируется дополнить архитектурно-декоративное освещение здания автовокзала и разделить потоки общественного и личного транспорта, сообщает издание «Вести Подмосковья».

8 марта стало известно, что работы по благоустройству пруда в Медведковском лесопарке планируют завершить во втором квартале текущего года. За время работ на Медведковском пруду «Мосводосток» полностью очистил водоем от иловых отложений.