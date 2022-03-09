Air Astana объявила о приостановке части рейсов из Казахстана в города России

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Казахстанская авиакомпания Air Astana объявила о приостановке части рейсов в связи с производственными причинами. Об этом в среду, 9 марта, сообщила пресс-служба перевозчика.

Там уточнили, что авиакомпания постарается в скором времени решить все вопросы и возобновить полеты в Россию.

— Группа компаний Air Astana по производственным причинам была вынуждена временно приостановить ряд рейсов из Казахстана в города Российской Федерации. В настоящее время продолжают выполняться рейсы по направлению из Aлматы и Нур-Султана в Москву [и обратно], — цитирует пресс-службу ТАСС.

Сервис «Яндекс.Расписания» 7 марта сообщил, что в столице задержанными или отмененными оказались свыше 80 рейсов. Уточняется, что в Домодедове задержали три рейса и девятнадцать отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны шестнадцать рейсов и десять отменены. А в аэропорту Внуково задержаны семь рейсов и двадцать восемь отменены.

Российская Федерация 24 февраля объявила о закрытии воздушного пространства на западной границе с Украиной и Белоруссией. Данное решение было принято в силу обострения ситуации на Украине.