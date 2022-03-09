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Эксперты оценили годовой объем глобальных выбросов углекислого газа

Ирина Игнатенко

Общество
Эксперты оценили годовой объем глобальных выбросов углекислого газа
Фото: Пресс-служба Мосэнерго

Эксперты Международного энергетического агентства оценили объем глобальных выбросов углекислого газа, связанных с энергетикой. За 2021 год показатели увеличились на шесть процентов. Объем составил рекордные 36,3 миллиарда метрических тонн, сообщает «МИР 24».

Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений. Подобный скачок с избытком компенсировал снижение, которое наблюдалось в 2020 году во время пандемии коронавируса.

По словам экспертов, увеличение выбросов связано преимущественно с тем, что страны начали активно восстанавливать экономику. До этого спецпредставитель президента России по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс призвал ввести в России плату за углеродные выбросы.

В МЭА также отметили, что главным «производителем» выбросов СО2 оказался Китай. За прошлый год выбросы CO2 в Китае превысили 11,9 миллиарда метрических тонн, что составляет 33 процента от общемирового объема.

Источник: mir24.tv

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