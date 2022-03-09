РЭО создал бесплатный подготовительный курс для эковолонтеров

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Российский экологический оператор подготовил ролики об экологическом волонтерстве. Видео можно найти на YouTube-канале оператора.

В прошлом году оператор запустил проект «Зеленая школа», который получил большой отклик. В 2022 году было принято решение продолжить масштабную экопросветительскую кампанию, поэтому были созданы специальные видеоролики. Они будут полезны тем, кто хочет присоединиться к движению.

Дневник эковолонтера — это цикл образовательных видео, в которых рассказывается про виды эковолонтерства, проекты, которые уже существуют, про то, как стать эковолонтером, организовать мероприятие. Всего доступно 12 видеоуроков, передает «360».

Оператор также подготовил методическое пособие, в котором подробно излагается история волонтерства в России.

— Уверена, это поможет всем желающим разобраться во всех аспектах эковолонтерства и присоединиться к этому движению, — отметила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Ранее Абрамченко сообщила, что в российские регионы поступило более шестидесяти тысяч контейнеров для раздельного сбора мусорных отходов.