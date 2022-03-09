Около 400 граммов наркотиков изъяли полицейские у мужчины в центре Москвы

Фото: Пресс-служба Госдумы

Россия, Москва, Садовническая улица Карта всех событий

В столице задержан мужчина, подозреваемый в попытке сбыта наркотиков. Об этом в среду, 9 марта, сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

По ее словам, злоумышленник размещал закладки в цветочных горшках в подъезде дома на Садовнической улице, где и был замечен местным жителем. Бдительный гражданин обратился к сотрудникам ДПС, находившимся неподалеку.

На место происшествия вскоре прибыли оперативники Отдела по контролю за оборотом наркотиков и следственно-оперативная группа. Им удалось по приметам задержать 30-летнего жителя столицы.

— У него были изъяты 28 свертков с неизвестным веществом общей массой около 56 граммов. Исследование одного свертка показало, что изъятый материал содержит в своем составе мефедрон, — заявила представитель ведомства.

После задержания злоумышленник не стал отпираться и показал, в каких местах на Садовнической и Таганской улицах спрятал наркотики. Там полицейские нашли еще несколько свертков массой около 22 граммов.

В ходе обыска на съемной квартире задержанного правоохранители обнаружили еще свертки массой более 110 граммов, а также упаковочный материал, весы и пакет с порошкообразным веществом светлого цвета общим весом 200 граммов.

— Общий вес изъятого составил около 390 граммов, — подчеркнула Гузь.

Видео: МВД Медиа

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Подозреваемый заключен под стражу.

Ранее 9 марта стало известно, что полицейские ликвидировали подмосковную нарколабораторию.