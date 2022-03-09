Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости ОРВИ и гриппом в Москве

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С 28 февраля по 6 марта в Москве отмечается снижение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ, что соответствует сезону. Об этом в среду, 9 марта, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по столице.

— Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в городе с 28 февраля по 6 марта соответствует данному периоду года, характеризуется циркуляцией риновирусов и другими вирусами негриппозной этиологии, — говорится в сообщении.

Так, по данным ведомства, на девятой неделе 2022 года показатели заболеваемости по гриппу и ОРВИ снизились на 7,1 процента среди совокупного населения. Уточняется, что среди людей старше 15 лет эти показатели снизились на 12,1 процента.

В ведомстве добавили, что показатели заболеваемости также ниже расчетных эпидемических пороговых величин по совокупному населению и во всех возрастных группах.

До этого эксперт Роспотребнадзора Татьяна Руженцова объяснила, как отличить «омикрон» от ОРВИ. По словам эксперта, симптомы штамма коронавирусной инфекции «омикрон», гриппа и других вирусов практически идентичны. Однако при гриппе у пациента быстрее повышается температура тела, возникают боли в голове и першение в горле.