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ГИБДД: Самым аварийным днем минувшей недели стала среда

Елена Самойлова

Происшествия
ГИБДД: Самым аварийным днем минувшей недели стала среда
Фото: Госавтоинспекция Москвы

Самым аварийным днем минувшей недели стала среда — в этот день случилось 22 ДТП, а наименьшее число аварий произошло в воскресенье — 10 ДТП. Такие данные в среду, 9 марта, опубликованы в официальном Telegram-канале Госавтоинспекции.

— С 28 февраля по 6 марта 2022 года на дорогах Москвы зарегистрировано 122 ДТП, — отмечается в сообщении ведомства.

Также уточняется, что в этих авариях девять человек погибли, а 139 получили ранения, среди которых 13 детей в возрасте до 16 лет.

Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы

Самыми распространенными происшествиями остаются наезды на пешеходов. Почти половина таких ДТП произошла на пешеходных переходах.

— Зарегистрировано два дорожных происшествия с участием велосипедистов и одно ДТП с участием мототранспорта, — добавили в пресс-службы ГИБДД.

Также Госавтоинспекция составила антирейтинг нарушений ПДД, выявляемых с помощью скрытого надзора.

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