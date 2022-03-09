Благоустройство Большого Лазенковского пруда на западе Москвы завершится летом

Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Россия, Москва, Большой Лазенковский пруд Карта всех событий

Работы по благоустройству Большого Лазенковского пруда в Ново-Переделкино завершатся в июле этого года. Об этом в среду, 9 марта, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

На сегодняшний день готовность объекта составляет 50 процентов, добавили в ведомстве.

Менее чем за шесть месяцев специалисты очистили дно пруда площадью почти один гектар. Из водоема извлекли свыше 20 тысяч кубических метров ила и грунта. Эти работы позволили увеличить среднюю глубину пруда почти в два раза — с 0,96 метра до 1,75 метра.

В настоящее время ведется укладка водоупорного слоя и монтаж конструкции берегоукрепления.

— Береговую полосу формируем двумя типами крепления – вертикальными и откосными коробчатыми габионными конструкциями, заполненными гранитным камнем. Со временем они станут частью природного ландшафта, — говорится в сообщении официального Telegram-канала комплекса.

На востоке водоема специалисты построят зону биоплато. Его площадь составит свыше 500 квадратных метров. Также на участке работ проведут озеленение: там высадят ирис, камыш и желтую кубышку. Эти растения не позволят водорослям размножаться в водоеме, а биоплато будет служить укрытием для местной водной фауны.

Большой Лазенковский пруд является искусственным водоемом. Ранее его использовали как источник воды при пожарах.

До этого сообщалось, что работы по благоустройству пруда в Медведковском лесопарке планируют завершить во втором квартале текущего года.