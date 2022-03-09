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Росгвардия предотвратила распространение крупной партии наркотиков на востоке столицы

Елена Самойлова

Происшествия
Росгвардия предотвратила распространение крупной партии наркотиков на востоке столицы
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Сталеваров Карта всех событий

Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии задержали 29-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья, который совершал закладки мефедрона на востоке столицы. Об этом в среду, 9 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу.

Злоумышленника заметил автопатруль Росгвардии на улице Сталеваров. Молодой человек шел со стороны гаражей и оглядывался по сторонам. Когда он заметил патрульный автомобиль, то поспешил к припаркованной неподалеку иномарке.

— При проверке документов мужчина сильно нервничал, путался в ответах и вскоре признался, что у него в машине находится партия наркотиков, расфасованная по дозам, — заявили в пресс-службе ведомства.

Позже выяснилось, что подозреваемый искал за гаражами место, где можно спрятать закладку.

Позже из автомобиля мужчины изъяли 75 свертков с наркотиками. Экспертиза подтвердила, что в них находится мефедрон общей массой около 400 граммов.

— Для дальнейшего разбирательства задержанный передан сотрудникам полиции, — рассказал собеседник «ВМ».

9 марта в столице задержан еще один мужчина, подозреваемый в попытке сбыта наркотиков. Он размещал закладки в цветочных горшках в подъезде дома на Садовнической улице, где и был замечен местным жителем.

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