Росгвардия предотвратила распространение крупной партии наркотиков на востоке столицы

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Сталеваров Карта всех событий

Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии задержали 29-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья, который совершал закладки мефедрона на востоке столицы. Об этом в среду, 9 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу.

Злоумышленника заметил автопатруль Росгвардии на улице Сталеваров. Молодой человек шел со стороны гаражей и оглядывался по сторонам. Когда он заметил патрульный автомобиль, то поспешил к припаркованной неподалеку иномарке.

— При проверке документов мужчина сильно нервничал, путался в ответах и вскоре признался, что у него в машине находится партия наркотиков, расфасованная по дозам, — заявили в пресс-службе ведомства.

Позже выяснилось, что подозреваемый искал за гаражами место, где можно спрятать закладку.

Позже из автомобиля мужчины изъяли 75 свертков с наркотиками. Экспертиза подтвердила, что в них находится мефедрон общей массой около 400 граммов.

— Для дальнейшего разбирательства задержанный передан сотрудникам полиции, — рассказал собеседник «ВМ».

9 марта в столице задержан еще один мужчина, подозреваемый в попытке сбыта наркотиков. Он размещал закладки в цветочных горшках в подъезде дома на Садовнической улице, где и был замечен местным жителем.