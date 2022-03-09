Более 450 пьяных водителей выявила ГИБДД Москвы за праздничные дни

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Столичная ГИБДД выявила 475 водителей с признаками опьянения за праздничные дни. Об этом в среду, 9 марта, сообщили в официальном Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.

По итогам рейда «Нетрезвый водитель» в период с 5 по 8 марта были остановлены 118 человек за рулем в состоянии алкогольного опьянения, 111 — в наркотическом опьянении.

— 222 водителя отказались от прохождения процедуры медицинского освидетельствования на состояние опьянения, — говорится в сообщении Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что 24 человека отказались от прохождения медицинского освидетельствования, будучи уже лишенными права управления за такие же нарушения.

— Им грозит уголовная ответственность, — заключили в пресс-службе ГИБДД.

На минувшей неделе самым аварийным днем стала среда — в этот день случилось 22 ДТП, а наименьшее число аварий произошло в воскресенье — 10 ДТП.