Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Более 450 пьяных водителей выявила ГИБДД Москвы за праздничные дни

Елена Самойлова

Происшествия
Более 450 пьяных водителей выявила ГИБДД Москвы за праздничные дни
Фото: Pixabay

Столичная ГИБДД выявила 475 водителей с признаками опьянения за праздничные дни. Об этом в среду, 9 марта, сообщили в официальном Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.

По итогам рейда «Нетрезвый водитель» в период с 5 по 8 марта были остановлены 118 человек за рулем в состоянии алкогольного опьянения, 111 — в наркотическом опьянении.

— 222 водителя отказались от прохождения процедуры медицинского освидетельствования на состояние опьянения, — говорится в сообщении Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что 24 человека отказались от прохождения медицинского освидетельствования, будучи уже лишенными права управления за такие же нарушения.

— Им грозит уголовная ответственность, — заключили в пресс-службе ГИБДД.

На минувшей неделе самым аварийным днем стала среда — в этот день случилось 22 ДТП, а наименьшее число аварий произошло в воскресенье — 10 ДТП.

Читайте также:
ГИБДД пьяная езда Госавтоинспекция
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Иларион
Иларион

Время молитвы и надежды

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Достоевский ответит

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

А город все равно живет...

Алексей Кондаранцев
Алексей Кондаранцев

Соревнований будет больше

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Спортивные состязания станут еще интереснее

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Встань и пойди

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Большинство санкций Запад вынужденно отменит

Все мнения
О проекте