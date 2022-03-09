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В Госдуме предложили ввести регулирование цен на продукты и детские товары

Иван Юминов

Экономика
В Госдуме предложили ввести регулирование цен на продукты и детские товары
Фото: Пресс-служба Госдумы

Механизмы регулирования цен на продукты питания и детские товары следует законодательно ввести в России. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн в среду, 9 марта.

— Предложить законодательные инициативы, которые позволят установить механизм регулирования конкретных цен. Это могут и должны быть товары: продукты питания, детские товары и детское питание, строительные материалы, сельхозудобрения, сельхозтехника и запчасти к ней, бытовая химия, зоотовары и другие товары и услуги, — сказал парламентарий.

Подобные меры, напомнил он, уже применялись в период пандемии коронавируса. Тот закон остановил рост цен на медикаменты и лекарства, приводит слова Хинштейна агентство городских новостей «Москва».

9 марта депутат Госдумы Андрей Исаев предложил субсидировать создание рабочих мест для граждан, потерявших работу из-за санкций против России. По его словам, подобный механизм уже ранее действовал для отдельных уязвимых категорий граждан. Однако он считает, что на данном этапе его можно переквалифицировать и для людей, которые потеряли работу из-за введения санкций.

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