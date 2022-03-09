В Госдуме предложили субсидировать создании рабочих мест для уволенных из-за санкций

Фото: Пресс-служба Госдумы

В Государственной Думе предложили субсидировать создание рабочих мест для граждан, потерявших работу из-за санкций против России. С такой инициативой выступил заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

По его словам, подобный механизм уже ранее действовал для отдельных уязвимых категорий граждан. Однако он считает, что на данном этапе его можно переквалифицировать и для людей, которые потеряли работу из-за введения санкций.

— Хорошей мерой, на мой взгляд, стало бы субсидирование создания рабочих мест для лиц потерявших работу в связи с применением против России экономических санкций, — цитирует Исаева РИА Новости.

Ранее стало известно, что в Госдуме предложили выдавать льготную ипотеку для поддержки отрасли и сохранения доступности жилья. Уточняется, что ипотека в пять процентов будет распространяться на массовые новостройки.

Также в Госдуме идет подготовка второго пакет социальных мер поддержки граждан, пострадавших от санкций. Уточняется, что меры будут связаны с трудоустройством населения. Также в Думе планируют увеличить расходы на выплату компенсации в связи временным отсутствием работы и помочь тем людям, которые потеряли часть своих доходов.