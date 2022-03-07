Депутат Госдумы анонсировала второй пакет мер поддержки россиян из-за санкций

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Российское правительство готовит второй пакет мер поддержки граждан, которые пострадали из-за санкций. Об этом рассказала в понедельник, 7 марта, член комитета Государственной думы по социальной политике Екатерина Стенякина.

— Правительство сейчас готовит второй блок мер поддержки, направленный на борьбу с последствиями после введения санкций в отношении России. Что касается трудоустройства наших граждан, которые теряют работу, предполагается несколько мер. Первая — это общественные работы. В центрах занятости могут их организовывать для граждан, которые сейчас безработные, давно находятся в поисках работы. Зарплату за выполнения общественных работ платят наниматели, то есть наши центры занятости, — сообщила она.

Вторая мера помощи создана для россиян, чья зарплата стала намного меньше.

— Если перевели на частичную занятость, например, и их заработная плата сокращается и получается ниже одного минимального размера оплаты труда, тогда государство будет выплачивать добавку, чтобы уровень заработной платы был не ниже МРОТ, — рассказала парламентарий.

Третьим пунктом запланировано увеличение расходов на выплату компенсации в связи временным отсутствием работы. Также гражданам помогут освоить новую профессию, передает портал Ura.ru.

Российское правительство планирует провести дополнительную индексацию пенсий и социальных пособий. Это следует из проекта плана кабинета министров по поддержке экономики в условиях санкций.