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СМИ: Правительство планирует дополнительно проиндексировать пенсии и пособия

Юлия Курганова

Общество
СМИ: Правительство планирует дополнительно проиндексировать пенсии и пособия
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Российское правительство планирует провести дополнительную индексацию пенсий и социальных пособий. Это следует из проекта плана кабинета министров по поддержке экономики в условиях санкций, с которым ознакомилась газета «Известия».

Отмечается, что в качестве альтернативы рассматривается проведение единовременных выплат отдельным категориям россиян. Указанные меры вместе с другими могут войти во второй антикризисный пакет, который будет обсуждаться в правительстве на следующей неделе.

— Индексация размеров пособий, включая детские, иных социальных выплат, пенсий, либо единовременные выплаты отдельным категориям граждан, — сказано в проекте плана без указания сроков реализации.

Также во второй пакет должны войти инициативы по поддержке рынка труда. Предусматриваются проведение общественных работ с участием 300 тысяч человек, доплаты до уровня МРОТ работникам с неполной занятостью, переобучение и повышение квалификации около 200 тысяч человек. Ответственными за разработку данных мер назначены Минтруд и Минфин, передают «Известия».

4 марта Госдума в первом чтении одобрила проект о праве правительства оперативно повышать пенсии. Согласно документу, правительство сможет устанавливать минимальный размер оплаты труда и величины прожиточного минимума в России.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об индексации военных пенсий на 8,6 процента.

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