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Госдума в первом чтении одобрила проект о праве правительства оперативно повышать пенсии

Полина Долганова

Политика
Госдума в первом чтении одобрила проект о праве правительства оперативно повышать пенсии
Фото: Пресс-служба Госдумы

Государственная дума в первом чтении приняла закон об оперативном повышении пенсий и доплат. Соответствующий проект был вынесен на рассмотрение 3 марта.

Согласно документу, правительство сможет устанавливать минимальный размер оплаты труда и величины прожиточного минимума в России.

Также кабмин сможет регулировать сферу оказания государственной социальной помощи и выплаты для отдельных категорий граждан.

Кроме того, в Думе приняли закон о 4-м этапе амнистии капиталов. Он даст возможность декларировать наличные средства и другие финансовые инструменты, сообщили в Госдуме.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об индексации военных пенсий на 8,6 процента.

В Минфине и ЦБ идет работа над проектом реформы добровольных пенсионных накоплений. В 2022 году его представят законодателям. Ожиданиями на этот счет с «Вечерней Москвой» поделилась генеральный директор негосударственного пенсионного фонда «Будущее» Светлана Касина. Прежде всего в НПФ отметили важность решения проблемы формирования добровольных накоплений физическими лицами с целью повышения уровня пенсии. По мнению Касиной, реформа будет полезна, так как она направлена «во благо человека».

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