В АТОР назвали доступные для россиян страны после отключения Mastercard и Visa

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В Ассоциации туроператоров России (АТОР) перечислили страны, которые чаще всего будут выбирать российские туристы после прекращения работы карт Visa и Mastercard за рубежом.

— Страны, где развита или преобладает система отдыха «все включено» в отелях, русскому туристу в целом достаточно будет оплатить весь пакетный тур в России и не нести никаких дополнительных расходов, — поясняет АТОР.

По мнению экспертов, в новых условиях для российских туристов наиболее востребованными странами окажутся Турция, Египет и ОАЭ. Позже этот список могут дополнить Куба, Доминикана и Мексика.

Также для российских туристов возможен отдых во Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Казахстане, Южной Осетии и Абхазии, так как на их территориях принимается платежная система карты «Мир».

Однако лидирующее место у туристов из России все равно занимает Турция, которая известна своим большим выбором отелей с системой «все включено», рассказали в АТОР.

Ростуризм рекомендовал россиянам отказаться от посещения стран, которые ввели санкции в отношении России.

Западные платежные системы Visa и Mastercard применяют санкции в отношении России из-за ситуации вокруг Украины. В случае необходимости граждане нашей страны могут обзавестись пластиковой картой с национальной платежной системой «Мир». Однако ожидать каких-либо проблем с иностранными системами при операциях внутри России не стоит. Об этом «Вечерней Москве» рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.