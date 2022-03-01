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Путин объяснил Мадуро цель проведения операции на Украине

Иван Юминов

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Ситуация в Донбассе
В мире
Путин объяснил Мадуро цель проведения операции на Украине
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию на Украине с венесуэльским лидером Николасом Мадуро. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля во вторник, 1 марта.

— Владимир Путин поделился оценками развития событий вокруг Украины, подчеркнув, что целями специальной военной операции являются защита мирного населения Донбасса, признание Киевом ДНР и ЛНР, а также российского суверенитета над Крымом, демилитаризация и денацификация украинского государства, обеспечение его нейтрального и безъядерного статуса, — говорится в сообщении.

При этом Мадуро осудил активность НАТО и США, а также поддержал действия России. Лидеры условились о продолжении контактов на различных уровнях, отмечается на сайте Кремля.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Политолог Наталия Елисеева заявила «ВМ», что Украина, скорее всего, в ходе переговоров не согласится на условия России, потому что в этот процесс вмешиваются другие страны. По ее мнению, единственный позитивный знак в российско-украинских переговорах — готовность сторон к тому, чтобы продолжать их после первого раунда. Однако Россия не собирается отступать от своей позиции, и здесь все зависит от готовности Украины идти на компромисс, заключила Елисеева.

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