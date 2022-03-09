Суд вынес приговор банкирам-подпольщикам, заработавшим более 62 миллионов рублей

Фото: СК РФ

В Москве суд вынесен приговор участникам организованной группы, обвиняемым в незаконной банковской деятельности, доход от которой превысил 62,3 миллиона рублей. Об этом в среду, 9 марта, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Люблинский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 7 участников организованной преступной группы, жителей Москвы и Московской области в возрасте от 38 до 62 лет: Нины Кузиной, Карины Кулаковой, Андрея Яковлева, Павла Кондрашова, Юлии Шкакиной, Валерия Шлыкова, Екатерины Москвичевой. Они осуждены за совершение преступления, предусмотренного п «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), — рассказала представитель ведомства.

Суд установил, что подпольные банкиры с января 2015 года по ноябрь 2018 года проводили незаконные переводы и обналичивали денежные средства, используя реквизиты фиктивных юрлиц. Их извлеченный дохода в виде процентов превысил 62,3 миллиона рублей.

Согласно приговору Кузина получила три с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и штраф в размере 250 тысяч рублей. Кулакова и Шлыкова приговорены к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и аналогичным штрафом. Яковлева, Кондрашова и Шкакину получили 3 года условно с испытательным сроком 3 года и штрафом в 100 тысяч рублей, Москвичева — к 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

До этого сообщалось, что жителя столицы осудили за хищение мошенническим путем 3,4 миллиона рублей у представителей двух кредитных организаций.