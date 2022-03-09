Движение транспорта ограничат в районе Сосновой аллеи на северо-западе Москвы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

С 14 марта на нескольких участках в районе Сосновой аллеи на северо-западе Москвы будет ограничено движение транспорта. Об этом в среду, 9 марта, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

Уточняется, что ограничения связаны с проведением работ по реконструкции инженерных сетей.

Так, до 30 июля круглосуточно будет ограничено движение по боковому проезду Волоколамского шоссе по направлению в центр в районе дома 2 корпус 4 по улице Габричевского. Здесь будет организовано приоритетное право проезда.

На этот же период ограничения будут действовать по боковому проезду Волоколамского шоссе по направлению в область в районе дома 60 корпус один по Волоколамскому шоссе до Сосновой аллеи. Здесь будет сохранено движение по двум полосам с ликвидацией парковочного пространства.

Подробнее с местами ограничения движения можно ознакомиться в инфографике.

Фото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

До этого сообщалось, что проезд на некоторых участках в районе улицы Лобачевского на западе Москвы с 15 марта будет временно ограничен для транспорта связи со строительством инженерных сетей.