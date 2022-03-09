Молочные кухни Москвы обеспечены бесперебойным производством продуктов

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Производство продуктов для молочных кухонь в Москве идет бесперебойно. Благодаря этому, получается покрыть потребности жителей столицы. Об этом в среду, 9 марта, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений города Владимир Ефимов.

— Ежегодно с конвейеров московских заводов сходит свыше 1,3 миллиарда упаковок продукции, которая поставляется практически во все регионы России, — заявил он.

По словам Ефимова, будут также обеспечены поставки на московские молочные кухни, важное социальное направление для города. Основным рынком сбыта для компаний является Москва.

Ефимов подчеркнул, что производители закрывают порядка 20 процентов потребностей москвичей в молочных продуктах. Ежедневно продукцию компаний употребляют более двух миллионов жителей столицы.

— Городская сеть молочно-раздаточных пунктов включает 252 точки обслуживания, которые ежемесячно обеспечивают льготными продуктами питания свыше 318 тысяч человек, — цитирует Ефимова ТАСС.

До этого первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике Денис Кравченко заявил, что в течение последних нескольких лет Россия уверено обеспечивает себя базовыми продуктами самостоятельно. Также некоторые иностранные продукты успешно были заменены отечественными.

Он также отметил, что в одной только Москве в 2021 году пищевых продуктов выпустили на 8,2 процента больше, чем в 2020-м. А в 2020-м — на 41 процент больше, чем в 2019-м. Таким образом, утверждает он, можно смело говорить об ощутимом росте производства продуктов в России.