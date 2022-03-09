Производитель виски Jack Daniel's приостановил работу в РФ

Фото: pixabay.com

Американский производитель виски Jack Daniel's и водки Finlandia компания Brown-Forman, приостанавливает деятельность на территории России. Об этом в среду, 9 марта, сообщил на сайте компании.

Уточняется, что данное решение компания приняла из-за проведения РФ военной операции на Украине.

— Мы остаемся в тесном контакте с нашими украинскими коллегами, оказывая помощь и финансовую поддержку, чтобы помочь им в трудную минуту. Кроме того, мы делаем пожертвования ЮНИСЕФ, УВКБ ООН и Международному медицинскому корпусу, организациям, помогающим украинским детям и всем беженцам и предлагающим медицинскую помощь, — говорится в сообщении.

Корпорация Brown-Forman — одна из крупнейших американских компаний в сфере производства спиртных напитков и вина.

До этого стало известно, что компания McDonald's временно закроет все 850 ресторанов в России из-за ситуации на Украине. При этом сеть продолжит платить зарплату своим 62 тысячам сотрудникам в стране.

Из-за введенных Западом санкций поставки некоторых продуктов из других стран в Россию могут прекратиться. «Вечерняя Москва» пообщалась с представителями разных отраслей, чтобы выяснить, какие продукты могут исчезнуть после введения ограничений, а недостаток каких товаров Россия сможет компенсировать.