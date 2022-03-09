Московский Центр водного спорта «Динамо» подключили к электросетям

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Энергетики комплекса городского хозяйства Москвы завершили работы по обеспечению электроснабжением центра водного спорта «Динамо». Об этом в среду, 9 марта, сообщили в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы.

Специалисты проложили две кабельные линии протяженностью около четырех километров.

— Электроснабжение центра водного спорта «Динамо» выполнено с применением оборудования 20 киловольт. Его главными преимуществами являются снижение потерь электроэнергии, повышение качества напряжения в сети и увеличение ее пропускной способности, — передает сообщение агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что работы по подключению к электросетям двух строящихся храмовых комплексов завершены в Москве. К электросетям подключили комплексы храма Казанской иконы Божией Матери в Лосиноостровском районе на северо-востоке города и храма Похвалы Пресвятой Богородицы в районе Зябликово на юго-востоке.

Совокупная присоединенная мощность подключенных храмовых комплексов составила 300 киловатт.