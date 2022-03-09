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США пообещали ответить в случае конфискации активов компаний в России

Иван Юминов

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Ситуация в Донбассе
В мире
США пообещали ответить в случае конфискации активов компаний в России
Фото: Unsplash

США примут меры, если Россия начнет конфискацию активов останавливающих работу компаний с Запада. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в среду, 9 марта.

— Если будут такие действия, уверена, что мы предпримем шаги, но ничего на данный момент не произошло, — сказала чиновница.

США, подчеркнула она, приветствуют действия компаний, приостановивших работу в России. Псаки заверила, что Вашингтон не подталкивал бизнес к таким шагам, отмечает ТАСС.

9 марта Минэкономразвития предложило вводить внешнее управление в компаниях, ушедших из России и принадлежащих иностранцам как минимум на 25 процентов. Проект, как уточняется, направлен на стимулирование организаций под иностранным контролем не бросать деятельность на территории государства.

В министерстве подчеркнули, что российское правительство намерено сохранить рабочие места в иностранных предприятиях, которые приняли решение приостановить работу в России или полностью покинуть страну. Внешнее управление, согласно плану министерства, смогут осуществлять ВЭБ.РФ, либо Агентство по страхованию вкладов.

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