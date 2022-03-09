МЭР предлагает вводить внешнее управление для ушедших из России компаний

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Минэкономразвития (МЭР) России предлагает вводить внешнее управление в компаниях, ушедших из России и принадлежащих иностранцам как минимум на 25 процентов. Об этом в среду, 9 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Проект направлен на стимулирование организаций под иностранным контролем не бросать деятельность на территории РФ, — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что российское правительство намерено сохранить рабочие места в иностранных предприятиях, которые приняли решение приостановить работу в России или полностью покинуть страну. Внешнее управление, согласно плану министерства, смогут осуществлять ВЭБ.РФ либо Агентство по страхованию вкладов.

Кроме того, внешнее управление на полгода предусмотрено для случаев, когда органы управления совершают «действия, которые могут привести к необоснованному прекращению работы организации, ее ликвидации или банкротству», передает ТАСС.

9 марта появилась информация о том, что компания PepsiCo заявила о прекращении рекламной деятельности и продажи напитков на территории России. Недавно СМИ сообщали, что компания PepsiCo занимается рассмотрением различных вариантов ведения дел в России.

В этот же день премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что власти разработали план действий, который поможет стабилизировать экономику в условиях санкций. По его словам, правительство предлагает освободить россиян, которые имеют банковские вклады на сумму более миллиона рублей, от НДФЛ с процентов по ним за текущий и прошлый годы.