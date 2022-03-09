«Родительская ошибка 101»: Рейнольдс вспомнил детство в связи с выходом нового фильма

Кадр из фильма Главный герой / 2019 год

Голливудский актер Райан Рейнольдс рассказал в эфире The Today Show, какие воспоминания о детстве связывают его с новой ролью в фильме «Проект «Адам».

Артист пояснил, что картина напоминает настоящую американской киноклассику, которая вызывают у него ностальгию. По атмосфере новая франшиза схожа с фильмами, которые он смотрел в детстве, признался Рейнольдс.

— Эти фильмы напоминают мне о том, как я был ребенком и смотрел их вместе с отцом. Они не разделяют аудиторию по возрасту, они действительно поражают как детей, так и взрослых в равной степени, — сказал актер в интервью.

Он вспомнил, что уже в возрасте пяти лет любил смотреть такие киноленты, как «Останься со мной» 1986 года по Стивену Кингу и «Дюну» 1984-го, которые имеют возрастные ограничения 18+. Тогда они вдохновляли будущую звезду. Однако актер признал, что слишком рано начал смотреть такие фильмы и показывать их своим маленьким дочерям точно не станет.

На вопрос о том, где же были тогда его родители, актер пошутил, что «они были кошмарными, абсолютными неудачниками как родители» и это была «родительская ошибка 101».

В конце февраля Рейнольдс сообщил, что в скором времени поделится подробностями о планирующейся третьей части фильма «Дэдпул».