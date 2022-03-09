Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Рианна арендовала частный остров для записи нового альбома

Лала Манушакян

Общество
Рианна арендовала частный остров для записи нового альбома
Фото: Instagram/badgalriri

Певица и актриса Рианна для работы над своим новым музыкальным альбомом арендовала частный остров Оси вблизи графства Эссекс в восточной Англии.

Звезда предпочитает концентрироваться на своем творчестве вдали от всех. На острове помимо студии звукозаписи, также есть кинотеатр, тренажерный зал, бассейн и гостевые коттеджи, где певица разместила свою команду.

Известно, что стоимость аренды такого острова оценивается около 26 тысяч долларов в сутки (почти три миллиона рублей). Там Рианна планирует проводить время с близкими друзьями и уже ждет их прибытия.

В последнее время певица уделяла все свое время развитию своего бизнеса, в частности, по производству одежды и косметики. Теперь она решила полностью сосредоточиться на творчестве.

Как сообщает The Sun, звезда признана самой обеспеченной женщиной в мировой индустрии музыки по версии Forbes. Ее состояние оценивается в 600 миллионов долларов (около 70 миллиардов рублей).

Ранее Рианна продемонстрировала свой объемный живот во время прогулки с возлюбленным, рэпером A$AP Rocky в Нью-Йорке.

Читайте также:
Шоу-бизнес Музыка Рианна
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Иларион
Иларион

Время молитвы и надежды

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Достоевский ответит

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

А город все равно живет...

Алексей Кондаранцев
Алексей Кондаранцев

Соревнований будет больше

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Спортивные состязания станут еще интереснее

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Встань и пойди

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Большинство санкций Запад вынужденно отменит

Все мнения
О проекте