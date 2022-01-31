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Рианна забеременела от рэпера A$AP Rocky

Иван Юминов

Общество
Рианна забеременела от рэпера A$AP Rocky
Фото: Instagram / badgalriri

Певица Рианна продемонстрировала свой объемный живот в ходе прогулки с возлюбленным, рэпером A$AP Rocky в Нью-Йорке. Об этом сообщает Daily Mail.

— 33-летняя Рианна была сфотографирована в ярко-розовом пальто, которое она носила расстегнутым чуть ниже груди, демонстрируя живот беременной женщины, которая носит плод несколько месяцев, — говорится в сообщении.

A$AP Rocky в ходе прогулки периодически обнимал Рианну и целовал ее в голову. При этом пара, по всей видимости, по-прежнему хранит новости о грядущем пополнении в секрете.

17 января актер Павел Прилучный в своем Instagram впервые за долгое время опубликовал совместное фото с бывшей женой Агатой Муцениеце. Бывшие возлюбленные решили отметить старый Новый год в Дубае вместе со своими детьми.

В кадре все члены семьи улыбаются на камеру. На заднем плане виден местный парк развлечений. Несколько лет назад семья сделала точно такой же кадр в Дубае.

Прилучный и Муценице после восьми лет брака в июне 2020 года приняли решение развестись. Суд вынес решение о расторжении брака без их участия — на заседание они не пришли. На данный момент Прилучный состоит в отношениях с Мирославой Карпович, а Агата Муцениеце, по своему признанию, пока не может отойти после тяжелого развода.

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